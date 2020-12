FC København har gennemgået et svært efterår, men ambitionerne i den ramte storklub er der ikke slækket på. Heller ikke på transfermarkedet.

Der er tværtimod en af de mere opsigtsvækkende klubskifter på vej i Superligaen, for ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' er københavnerne i dialog med U21-landsholdsprofilen Jacob Bruun Larsen og hans bagland om et skifte i januar.

Jacob Bruun Larsen har været ude i kulden i sin tyske klub Hoffenheim, siden han blev ramt af corona i starten af november, og nu er han altså åben for at komme en tur til FC København for at få karrieren tilbage på ret køl.

Der arbejdes på en aftale mellem FC København og den 22-årige offensivspiller, og det mest realistiske scenario lige nu er, at der kan blive tale om en lejeaftale, da Hoffenheim ikke er klar til at sige farvel til alt for mange af de 14 millioner euro - 104 mio. kr. - som klubben ifølge flere medier betalte Dortmund for Jacob Bruun Larsen for bare et år siden.

Da Jakob Bruun Larsen i efteråret blev rygtet til FC København efter at have besøgt Parken, fortalte daværende manager Ståle Solbakken, at danskeren med en pris på 75 millioner kroner var for dyr, og selv hvis Hoffenheim nu angiveligt nærmer sig 50-60 mio. kroner, ville en transfer være for dyr for FC København, hvis ikke der blev fundet en mere alternativ sammensætning af en eventuel permanent handel.

Det er dog lejeaftalen, der lige nu er størst chance for, selvom ejerkredsen i FC København ifølge 'Transfervinduets' oplysninger har givet opbakning til yderligere sportslige investeringer - også penge til transfers - og dermed er klar til at strække sig et godt stykke for de rette forstærkninger.

FC Københavns nye cheftræner, Jess Thorup, åbnede allerede lidt for transfer-godteposen efter årets sidste Superliga-kamp.

»Vi må sætte os ned og evaluere allerede i morgen. Hvad skal der ske hen over transfervinduet? Vi er allerede godt i gang – lad mig sige det sådan!,« sagde Thorup og fortsatte:

»Der er nogle herrer, der skal tage en beslutning omkring, hvad der skal ske. Og hvad der er af muligheder.«

De herrer er ejerkredsen i Parken Sport & Entertainment med Lars Seier Christensen i spidsen, og de har meldt sig klar til at investere yderligere i fodboldklubben - også i køb og leje af spillere. Og en af mulighederne, der jages, er altså Jacob Bruun Larsen. Det er endnu ikke sikkert, om det lander, og om det ender med en lejeaftale, men troen på en aftale er der altså i den københavnske klub.

Og skulle det lykkes, betyder det ikke, at januars transfervindue lukker for FCK der.

Allerede nu er planerne for januar lagt i FC København, og der arbejdes både på at rydde lidt op i truppen, mens der også er interesse i at hente nyt blod ind til Jess Thorups trup.

FC Københavns transferplaner kan du høre meget mere om i denne uges udgave af 'Transfervinduet'. Her taler panelet også med transferguruen Fabrizio Romano om Christian Eriksens umulige situation i Inter samt flere spændende rygter fra Superligaen.