Christian Eriksen og hans agent, Martin Schoots, har travlt, hvis drømmen om at komme væk fra Inter inden 1. februar skal gå i opfyldelse for den danske landsholdsstjerne.

Rygter er der ellers nok af, men der er altså intet konkret og fremskredent endnu. Det slår den italienske transferjournalist Fabrizio Romano fast til B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

»Der er ikke sket noget afgørende endnu,« siger Romano, som har over to millioner følgere på Twitter, og som følger det europæiske transfermarked tæt.

Senest har man kunnet læse i engelske medier, at Christian Eriksen har tilbudt sig selv til Manchester United, som tygger på, om danskeren, der er kommet i overskud i Inter, kan være en midtbaneløsning for resten af sæsonen.

Foto: MARCO BERTORELLO

Også Tottenham skulle være inde i billedet, men det springende punkt er lønnen: Eriksen tjener op mod 50 millioner kroner om året, og Inter kræver, at den lejende klub skal dække hele Eriksens løn.

I Tottenhams tilfælde vil der oveni lønnen blive lagt en lejepris, hvis Eriksens tidligere klub skal gøre sig forhåbninger om at sikre sig danskeren, skriver Fabrizio Romano på Twitter.

»Eriksen håber på at komme tilbage til Premier League,« konkluderer italieneren, som forventer, at det kan trække ud med at finde en løsning.

