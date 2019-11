Da FC Midtjylland søndag aften bankede FC København med 4-1, var der prominent besøg på tribunerne i Herning.

Panelet ved, at klubberne RB Leipzig, AC Milan, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Stuttgart, Lille og Strasbourg så til, da midtjyderne udbyggede forspringet i Superligaen til syv point - efter to scoringer af Sory Kaba, og en enkelt hver af Evander og Erik Sviatchenko.

RB Leipzig havde endda sendt to scouts til Heden - Ralf Becker og Sebastian Buttkus - og panelet spekulerer i, at de to tyskere nok især holdt et vågent øje med FC Københavns teenagekomet Mohamed Daramy - der har nemlig tidligere været meldt om interesse for den 17-årige kantspiller fra den tyske topklub.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og Daramys navn har måske også have stået på AC Milan-scout Enrico Paresces liste. For Transfervinduets panel ved nemlig, at den trængte storklub tidligere har synet den eftertragtede teenager.

