Riza Durmisi i et comeback til Brøndby … er stadig en ting.

Der er fart på i transferbranchen! I mandagens episode af B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, søsatte panelet først nyheden om, at der er dialog mellem Brøndby og den tidligere landsholdsback Riza Durmisi. Undervejs i episoden kunne panelet så dræbe den potentielle transfer, da der kom meldinger om et sammenbrud i snakken mellem parterne.

Men nu kan Transfervinduet så genoplive nyheden igen. For Brøndby og Riza Durmisi har alligevel ikke lukket helt ned for muligheden for et comeback ala det, som Daniel Wass i den forgangne uge foretog.

Riza Durmisi er på en særdeles lukrativ kontrakt med italienske Lazio – hvor han dog er langt fra spilletid – frem til sommeren 2023. Så den 28-årige venstreback skal være villig til at æde en stor lønnedgang, hvis han skal vende hjem til Brøndby.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Transfervinduet hører også, at der i den sportslige ledelse i Brøndby skulle være uenighed om, hvorvidt man skal gå efter spilleren, der i den forgangne sæson med succes var lejet ud til hollandske Sparta Rotterdam.

Durmisi er dog ikke det eneste navn, Brøndby har på listen over mulige forstærkninger til venstrebacken. Klubben kigger angiveligt også på emner i Superligaen – og målet er at finde en back, der har en force i offensive dødbolde, som er et punkt, Brøndby meget gerne vil forbedre.

Her peger pilen naturligt på Viborgs Christian Sørensen, der har stor offensiv succes. I de første fem Superligarunder står han noteret for tre assist og to scoringer. Og han står derfor også på Brøndbys liste.

B.T. har spurgt Viborgs sportsdirektør, Jesper Fredberg, om han har fået henvendelse fra Brøndby – men Viborg-chefen ønsker ikke at kommentere på transferspekulationer.