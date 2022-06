Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spillet om Alexander Bahs fremtid rykker ind i slutspurten.

Den særdeles eftertragtede danske landsholdsbobler Alexander Bah står over for et kæmpe klubskifte.

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, kan fortælle, at Bahs nuværende klub, tjekkiske Slavia Prag, er små detaljer fra at være enige med den portugisiske storklub Benfica om en pris i omegnen af 65 millioner kroner.

Men det er – ifølge podcastens oplysninger, stadig fifty-fifty, om det ender med et Benfica-skifte for fynboen.

Foto: DAVID W CERNY Vis mere Foto: DAVID W CERNY

For to klubber – en endnu unavngiven Premier League-klub og en endnu unavngiven klub fra Bundesligaen – nærmer sig nemlig også enighed med Slavia Prag, der hentede 24-årige Alexander Bah i Sønderjyske i januar 2021.

Ifølge Transfervinduets kilder forventes det, at danskeren tager beslutningen og sætter sin underskrift på en kontrakt én af de kommende dage – måske allerede inden weekenden.

Alexander Bah har haft tordnende succes i den tjekkiske klub, hvor højrebacken i denne sæson har tegnet sig for seks scoringer og hele 12 assist.

Den målfarlige back har tre landskampe for Danmark.