Nicklas Bendtner tager den med ro, men det er også en vigtig beslutning, som han lige nu går og tygger på.

For da FC København i slutningen af 2019 meddelte Nicklas Bendtner, at man ikke ønskede at forlænge kontrakten, som løb i fire måneder, skulle Bendtner mærke grundigt efter. Ville han stadig spille fodbold, eller skulle han kaste sig mere helhjertet ind i nogle af sine andre projekter uden for banen.

Det var forventet, at Nicklas Bendtner ville bruge julen og nytåret til at gøre sig de tanker og siden træffe den endelige beslutning om, hvorvidt fodboldkarrieren skulle stoppe eller fortsættes. Men det lader stadig vente på sig, fortæller kilder til B.T.

Nicklas Bendtner har endnu ikke gjort op med sig selv, hvad fremtiden skal bringe, og når den beslutning stadig ikke er truffet, afventer de potentielle arbejdsgivere også på at finde ud af, om der reelt stadig findes en fodboldspiller ved navn Nicklas Bendtner, eller om han nu skal kendes som forhenværende.

Derfor er der også småt med helt konkrete muligheder for den tidligere Arsenal-, Juventus- og Wolfsburg-angriber. Men det kan der altså blive lavet om på, hvis Bendtner stadig ønsker at spille fodbold. Det er dog ikke første gang, at Bendtner tænker grundigt over sin fremtid. Det samme var tilfældet, da tiden i Rosenborg sang på sidste vers. Dengang valgte Bendtner dog at fortsætte og fik muligheden i FC København.

Denne gang vil tiden vise, hvem der dukker op med et godt tilbud til den tidligere landsholdsspiller. Det og meget andet taler panelet i ugens udgave af 'Transfervinduet' om.

