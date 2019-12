Ellers tak!

Nicklas Bendtner er ledig på markedet, efter at FC København tirsdag kvitterede for fire måneders tro tjeneste med et 'tak for denne gang i stedet for en kontraktforlængelse. Én scoring i en halv superligasæson var altså ikke nok til at overbevise Ståle Solbakken om, at der var en fremtid for 'Lord Bendtner' i FCK.

Og hvad skal der så nu ske med den 31-årige angriber? Svaret svæver i det uvisse, men én ting er sikkert:

Bendtner kommer ikke til at fortsætte karrieren i en anden superliga-klub. Det kan B.T.'s ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet, fortælle.

Ifølge panelets kilder afviser Bendtner blankt tanken om at trække en anden superliga-klubs trøje over hovedet.

I sommer førte Bendtner-lejren ellers samtaler med OB, inden FCK i sidste sekund snuppede den transferfri stjerne. Og tidligere havde Sønderjyske også budt sig til. Men de døre har Bendtner nu lukket.

På sin Instagram-profil skriver Bendtner selv, at han nu tager en 'time-out', så han kan overveje, hvad der skal ske med den efterhånden ret fallerede karriere.

»Jeg er nok en smule skuffet. Måske burde det være blevet til meget mere, måske var det lige tilpas. Jeg ved det faktisk ikke.«

»Jeg ved bare, at jeg vil tænke mig godt og grundigt om, inden jeg melder noget drastisk ud om min fremtid. Ligemeget hvad har den meget at byde på,« skriver Bendtner.

