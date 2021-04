Der er en ny boss i AGF. Han hedder Stig Inge Bjørnebye, har et Bendtner-skelet i skabet, fankritik i rygsækken og masser af krav til sine omgivelser.

Det er den korte beskrivelse af den nye sportschef i AGF, der kommer til klubben efter sit stop i Rosenborg i 2019. B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' er sammen med Birger Løfaldli, der har dækket Rosenborg og dermed Bjørnebye tæt som kommentator i Adresseavisen, dykket ned i, hvad AGF-fans kan forvente sig af den nye sportschef.

Hvilke specifikke spillerhandler er han mest kendt for?

»Som sportslig leder i Rosenborg er det umuligt ikke at trække Nicklas Bendtner frem, som var det store prestigekøb i Bjørnebyes tid. Det så længe ud til at blive en succes, men desværre blev Bendtner-projektet i Rosenborg til slut et problem for klubben. Det påvirkede også Bjørnebyes eftermæle i Rosenborg,« siger Birger Løfaldli og fremhæver en anden dansker som det positive:

Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Foto: ERNST VAN NORDE

»Salget af Christian Gytkjær er et af dem, som kan trækkes frem i positiv retning i Bjørnebyes Rosenborg-tid i lighed med flere af de unge, talentfulde, lokale spillere, som rejste til udlandet.«

Nogle Rosenborg-fans på de sociale medier virker ikke glade for ham – hvad er den brede mening om Bjørnebye blandt Rosenborgs fans?

»Holdningen til en træner eller sportsdirektør præges naturligvis vældig meget af klubbens resultater. I takt med Rosenborgs nedtur efter den meget succesrige 2017-sæson, da Ajax blev slået ud af Europa League-kvalifikationen, sank Bjørnebyes popularitet hos Rosenborg-fansene.«

»I sommeren 2019 krævede den profilerede fangruppering Kjernen til og med hans afgang. Det handlede om den problematiske Bendtner-situation, svigt på transfermarkedet og skuffende sportslige resultater. Eftermælet bliver gerne præget af det sidste indtryk, og netop derfor har dette påvirket Bjørnebyes eftermæle i Trondheim.«

Hvad er han dygtig til?

»Stig Inge Bjørnebye var en vigtig del af den store norske fodboldoptur særligt med det norske landshold i 1990erne. Bjørnebye blev i den tid kendt for sine meget gode holdninger og elitesportsmentalitet – ikke ulig det, som kendetegner de allerbedste individuelle idrætsudøvere. Han var villig til at lægge en enorm indsats for at nå et nyt niveau.«

»Denne mentalitet har Bjørnebye taget med videre i sit arbejde som træner og senere sportsdirektør. Det indebærer blandt andet at stille store og tydelige krav. Bjørnebye ved, hvad der skal til for at lykkes som fodboldklub. Han var en bidragsyder til den stærke optur, som Rosenborg oplevede frem mod 2017.«

Hvad er han ikke så god til?

»I rollen som sportslig leder i Rosenborg er der blevet stillet spørgsmål til hans evne til at hente nye spillere. Jeg savner en rød tråd i både transfers og talentarbejdet i Rosenborg de sidste år – deriblandt i årene, hvor Bjørnebye havde ansvaret for den sportslige afdeling. Det bliver interessant at se, hvordan han lykkes på dette område i AGF.«

Hvilken type transfers skal AGF forvente? Unge, erfarne, billige, scoops, overbetalte?

»Præcis dette spørgsmål er interessant og lidt svært at svare på, fordi det er lidt svært at finde en rød tråd i Rosenborgs transfers i hans tid. Hvad var planen? Hvad var udgangspunktet for at hente Nicklas Bendtner eksempelvis, og hvordan passede det ind i Rosenborgs øvrige strategi? Dette spørgsmål har jeg stadig ikke noget godt svar på,« siger Birger Løfaldli.

Du kan høre meget mere om AGFs nye sportschef, om da Morten Olsen hentede Michael Laudrup til Ajax og meget mere i denne uges udgave af 'Transfervinduet'.