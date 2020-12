AGF er gået noget nær forlængelsesamok over de seneste uger med nye kontrakter til flere af de mest markante spillere, men hos en af de helt store profiler går de stadig forgæves. Og det kan ende med at koste dyrt.

Casper Højer har nemlig sat sejl mod et udlandsophold, og ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' har AGF for nyligt sagt nej til et nyt bud på over en million euro - eller 7,5 millioner kroner - for venstrebacken. AGF vil have mere for at slippe en af holdets sikre kort.

Men tiden render for aarhusianerne, der også kan se Casper Højers kontrakt løbe ud i slutningen af 2021, og derfor går han ind i sit sidste kontraktår - og de to sidste transfervinduer, hvis der skal scores millioner på et salg.

AGF har ifølge 'Transfervinduets' oplysninger tilbudt flere kontraktforlængelser, men alle er blevet afvist af Casper Højer, der drømmer om et skifte og i bedste fald til udlandet. Han har meddelt AGF, at han ikke ønsker at forlænge.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det kan skabe et pres for et salg på AGF, hvis klubben ønsker at tjene en god skilling på backen, som kom gratis til fra Lyngby i 2018. Men der kan også være et kig på det sportslige fra direktør Jacob Nielsen og cheftræner David Nielsen, som måske vil holde fast i backen for at få mest muligt sportsligt ud af den trup, som lige nu ligger nummer tre i Superligaen med bare tre point op til FC Midtjylland og Brøndby.

Uanset hvad bliver det et spændende transfervindue i januar for Casper Højer og AGF. AGF har som nævnt allerede forlænget med blandt andre profiler som Frederik Tingager og Sebastian Hausner samt ikke mindst det unge talent Albert Grønbæk.

Det kommer næppe til at gå samme vej med Casper Højer, og det kan du høre meget mere om i denne uges udgave af 'Transfervinduet'. Her taler panelet også om Nicklas Bendtner og Daniel Aggers tilmelding på trænerkursus samt Joakim Mæhles kommende skifte til Atalanta.

Du kan høre 'Transfervinduet', hvor du normalt hører podcast.