Der skal løses en knude i Brøndby.

Med en måned tilbage af den oprindelige lejekontrakt begynder det at presse på med at få lavet en ny aftale med angriberen Samuel Mraz. Og der er positivt nyt fra den slovakiske spillers agent.

»Ja, jeg tror, at det kommer til at ske,« lyder det fra Pawel Zimonczyk.

Hvis ikke Samuel Mraz forlænger aftalen med Brøndby, vil han forsvinde ved junis udgang, og dermed vil han ikke være med i de sidste seks kampe i slutspillet. Et potentielt problem.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortalte tirsdag til TV3+, at Brøndby og Empoli ikke var enige om en forlængelse af lejeaftalen, og at deadline for Brøndbys frikøbsklausul var overskredet.

Den første del af problemet ser dog ud til nok at skulle blive løst.

»Det er i begges interesse, for hvis han tager tilbage til Empoli, kan han ikke spille der. Derfor vil det være helt oplagt, at klubberne bliver enige - og spilleren skal også nok blive enig. Jeg forventer ingen problemer,« siger agent Pawel Zimonczyk.

Er der en chance for, at han bliver på en permanent aftale i Brøndby?

»I denne verden efter corona er jeg ikke sikker på noget. Havde verden været normal, ville jeg næsten være sikker på, at han ville blive. Men nu er det svære tider for alle. Så vi må vente lidt og se, hvad der sker med Empoli, og hvad der sker i de næste kampe for Samuel i Brøndby.«

»Kun tiden vil vise, hvad der er muligt, og hvad der ikke er. Jeg vil ikke komme med en 100-procent-udmelding nu, for det er første kamp efter pandemien. Og den italienske liga starter også om to uger,« siger Zimonczyk.

Samuel Mraz er dog blevet mere end almindeligt glad for sin midlertidige aftale, og han lyder umiddelbart som en mand, der ønsker at fortsætte i Danmark.

»Han er blevet forelsket i Brøndby-fansene, i Superligaen og generelt i landet. Alt foregår efter bogen og til den rigtige tid. Det er en anden mentalitet end i Italien, så han er meget glad der.«

