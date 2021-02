Der er aldrig stille på Inge André Olsens kontor i Aalborg.

AaB-sportschefen er en driftig herre, som handler, når han ser et godt tilbud. Og sådan et har han fundet i 1. division hos oprykningsaspiranterne fra Silkeborg.

Anders Hagelskjær er ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' i så konkrete samtaler med AaB om en sommeraftale, at den nordjyske Superliga-klub lige nu betegnes som den mest konkrete bejler til den 24-årige midterforsvarer.

AaB er i gang med det, der af nogle af parterne betragtes som indledende forhandlinger om en kontrakt, der i så fald vil gælde, når Hagelskjærs nuværende kontrakt med Silkeborg udløber i slutningen af juni. Netop derfor kan AaB forhandle frit med Hagelskjær.

Og skulle det ende med enighed mellem parterne, vil Hagelskjær tage til Aalborg, hvor der snart forventes at være en fri plads til endnu en midterforsvarer. Jores Okore er – som 'Transfervinduet' tidligere har beskrevet – lige nu på et hotelværelse i Kina, hvor han sidder i coronakarantæne.

Det gør han med forventningen om at skifte til Changchun Yatai, inden det kinesiske transfervindue lukker 26. februar. Det kræver, at Okore gennemfører det obligatoriske lægetjek, og så vil der falde et mindre millionbeløb af til AaB.

Anders Hagelskjær er altså en mulig gratis erstatning eller tilføjelse til forsvaret, hvor nordjyderne allerede har Rasmus Thelander, Mathias Ross og Daniel Granli.

Så vil tiden vise, om de også snart skal tilføje Hagelskjær, som sande Superliga-aficionados vil huske for et flyvende hovedstødsmål mod AGF i sidste sæson.

