Paris? Madrid? Retur til London? Christian Eriksen skal væk fra Inter – og det hurtigst muligt.

Den italienske storklub er helt færdig med den danske landsholdsstjerne, som har floppet i Inter, og nu lurer flere af Europas giganter på fynboen.

Men endnu har Inter ikke fået nogen officielle henvendelser. Det fortæller den kendte italienske transferguru Fabrizio Romano til B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

»Inters plan med Eriksen er meget klar: De vil af med ham, og Eriksen vil væk. Så han er ude! De skal nu sammen finde en løsning, og det skal ske hurtigst muligt. Inter er ikke glad for spilleren, hans spillestil passer ikke ind, men endnu har ingen klubber henvendt sig,« siger Fabrizio Romano, som er en af Europas største transferjournalister med over to millioner følgere på Twitter.

Inter og Eriksens bagland er derfor på en fælles mission, som handler om at finde en ny klub til danskeren. Ifølge Romano bliver det uden for Italien, hvor han betegnes som et flop efter et år i den blå-sorte Inter-trøje.

»Det mest realistiske er, at han skal væk fra Inter – og væk fra Italien.«

På rygtebørsen er Paris Saint-Germain blandt de hotteste bud på en fremtidig klub. Det er i den seneste uge blevet forstærket af, at Mauricio Pochettino er kørt i stilling som den nye træner i den rige franske storklub.

Men der har ikke været kontakt mellem PSG og Inter – endnu.

»Der er mange rygter om Inter og Eriksen, men Inter har ikke modtaget bud fra PSG angående Christian Eriksen. Der er ingen aftale, som det ser ud nu. Så vi må afvente og se, hvad der sker i de næste dage med Leonardo (sportsdirektør i PSG, red.), Pochettino og Eriksen. Selvfølgelig er Pochettino vild med Eriksen. Men Pochettino har endnu ikke haft møder med Leonardo om truppen i PSG eller transferplanerne og strategien,« siger Fabrizio Romano.

Eriksen og den argentinske træner havde stor succes, da de arbejdede sammen i Tottenham fra 2014 til 2019. Her var den danske midtbaneprofil en nøglefigur. En genforening synes derfor at være logisk, da PSG også trænger til nyt offensivt blod.

Foruden PSG er West Ham også en af de klubber, der særligt spøger på rygtebørsen i forhold til at bejle til snart 29-årige Eriksen.

Men heller ikke i dette tilfælde skulle Inter-ledelsen have modtaget bud eller andet, der gør, at en handel mellem de to klubber skulle være under opsejling, fortæller Fabrizio Romano.

»Der er mange rygter i øjeblikket om engelske klubber også. Men der er ikke lavet nogen forhåndsaftaler endnu. Dette gælder også for West Ham. Inter håber, at der sker noget snart, men de afventer, at der sker noget fra officiel hånd.«

Årsagen til, at Christian Eriksen skal væk fra Inter, som han skiftede til i januar, hurtigst muligt, er, at han er blevet reduceret til en dyr luksusreserve, som slet ikke har sat sit præg på træner Antonio Contes mandskab.

I Serie A har han blot spillet 25 kampe – kun 12 af dem fra start – og scoret et mål.

»De var vilde efter at få ham for et år siden, men hans spillestil er så forskellig fra det, Conte vil have. Han vil have krigere og fightere på midtbanen. Derfor er han ikke tilfreds med Eriksen. Det mest realistiske er, at han skal væk fra Inter og væk fra Italien,« siger Fabrizio Romano.