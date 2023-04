Det er grumme tider på den københavnske vestegn.

Brøndby leverede søndag en historisk elendig præstation, da klubben med de 11 danske mesterskaber på cv'et blev skilt ad med 0-4 hjemme mod Randers FC.

Og det var i det hele taget en søndag i Brøndby, hvor der var dårlig stemning over hele linjen. Det taler panelet om i mandagens udgave af B.T.s fodboldpodcast 'Ugens Rapport'.

Inden kampen rullede fansene et stort banner ud, hvor de krævede, at bestyrelsesformand og medejer Jan Bech Andersen slettede sin Instagram-profil.

»Af en eller anden grund får det banner lov til at hænge der hele kampen. Normalt bliver sådanne bestyrelseskritiske budskaber fjernet på fodboldstadioner. Men Jan Bech kunne sidde og kigge på det hele kampen,« lyder det fra panelet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Spillet på banen gjorde bestemt ikke stemningen bedre. Brøndby var milevidt under niveau i samtlige 90 minutter.

»Det bliver så grelt sidst i første halvleg, at hele stadion begynder at råbe 'olé olé', da det lykkedes Brøndby at sætte to afleveringer sammen.«

Og også sportsdirektør Carsten V. Jensen fik på puklen under kampen.

»Han sidder cirka 20 meter fra pressepladserne, så jeg holdt øje med ham i løbet af kampen,« lyder det i podcasten.

»Og da Randers scorer til 0-4, er der en mand et par rækker foran 'CV', der simpelthen har fået nok. Han rejser sig op, vender sig om og peger op på CV. Og så råber han af ham i 40 sekunder. Skælder ham simpelthen ud – og CV tager bare imod, mens denne rasende Brøndby-fan bare brækker sig ud over ham.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Få dommen over Superligaen i B.T.s nye fodboldpodcast, 'Ugens Rapport':

Brøndby spiller det dårligste vi nogensinde har set

Andreas Cornelius: Er det ved at være slut?

CV ydmyget: Fan brækkede sig ud over ham

Isaksen bærer hele FCM på sine skuldre

FCN går under radaren: trænerskifte koster point

Lyt til den hårdtslående podcast herunder eller søg efter Transfervinduet, der hvor du normalt lytter til podcast: