Brøndby havde et travlt transfervindue, hvor man sagde farvel til profiler som Morten Frendrup og Mikael Uhre.

Men på trods af transfersagaen med franske Bordeaux forblev anfører Andreas Maxsø på Vestegnen.

Lidt endnu i hvert fald.

For godt nok er transfervinduet smækket i langt de fleste steder i Europa, men der er stadig markeder, der rører på sig. Markeder, som kan være fristende for Andreas Maxsø. Det kan B.T.s transferpodcast Transfervinduet fortælle.

Foto: Liselotte Sabroe

Da Brøndby tirsdag spillede træningskamp mod Brentfords Premier League-reserver på træningslejren i Portugal, var det uden Maxsø, der hverken var i startopstilling eller i truppen.

Ifølge B.T.s oplysninger er Brøndby endda villige til at slippe Maxsø for en sum, der er væsentligt under den frikøbsklausul på 1,5 millioner euro (cirka 11 millioner kroner, red.), som vi tidligere har beskrevet. Spørgsmålet er så, hvor fremtiden kan ligge for den danske landsholdsbobler.



Noget tyder på, at svaret blæser i både øst og vest.

I øjeblikket kan både klubber i USA, hvor tidligere holdkammerat Mikael Uhre netop er skiftet til Philadelpiha Union, og Rusland handle frit. Og det er især her, at Maxsøs navn kan blive relevant for klubber i den kommende tid. Maxsø har tidligere været et varmt emne i Rusland, hvor han var snublende nær et skifte til FK Rostov. Dengang var også Rubin Kazan meldt interesseret.

Andreas Maxsø har kontrakt med den danske mesterklub frem til sommeren 2023, men der kan ske meget i de kommende dage omkring Brøndby-anføreren.