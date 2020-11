Går AaB efter en spansk løsning?

I AaB er trænerjagten i fuld gang efter Jacob Friis' pludselige opsigelse for et par uger siden.

Aalborgenserne har selv meldt ud, at man søger efter afløseren i de skandinaviske ligaer - og at man går efter en type, der beviseligt får det maksimale ud af ressourcerne.

Derfor virker det fristende at kæde Sandefjords spanske cheftræner, Marti Cifuentes, sammen med den nordjyske klub.

Foto: Sandefjord Fotbol Vis mere Foto: Sandefjord Fotbol

Den 38-årige spanier har stabiliseret Sandefjord i Eliteserien - på trods af at klubben råder over et af rækkens mindste budgetter.

Og for nyligt meddelte Marti Cifuentes, at han stopper i den norske klub, når sæsonens sidste kamp er spillet om en måneds tid.

B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet har spurgt spanieren, om han er i spil til det ledige job hos de bolsjestribede.

»Jeg vil gerne sige, at Aalborg er en god klub. Men derudover har jeg ikke rigtig nogen kommentarer til det.«

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Er du blevet kontaktet af AaB?

»Ingen kommentarer!«

Kunne du se dig selv i den danske liga?

»Det ville selvfølgelig være et godt skridt for mig. Af alle de skandinaviske ligaer er Superligaen nok den stærkeste. Jeg synes, at der virkelig er meget talent i denne liga,« lyder det fra Marti Cifuentes.

»Så det ville selvfølgelig være en god udfordring. Så hvorfor ikke prøve den liga af en dag?«

'Transfervinduet' har også spurgt AaB's norske sportsdirektør, Inge André Olsen, om, Marti Cifuentes er en mulighed.

»Ja, altså ham kender vi jo godt.«

»Han har været i Norge, og vi synes jo, at det arbejde, han har lavet i Sandefjord, er interessant. Med små ressourcer i forhold til de andre norske hold. Så ham kender vi godt.«

Aab's sportschef Inge André Olsen i 3F Superliga mesterskabskampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, torsdag den 23. juli 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere Aab's sportschef Inge André Olsen i 3F Superliga mesterskabskampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, torsdag den 23. juli 2020. Foto: Henning Bagger



Så han er et emne som ny cheftræner i AaB?

»Vi har foreløbigt ikke tænkt os at kommentere på navne, men når du spørger mig direkte om ham, så ville det være en fejl af mig at sige 'ingen kommentarer', for jeg kender jo træneren godt,« siger Inge André Olsen.

Assistenttræner Peter Feher har i de seneste uger stået i spidsen for det nordjyske flagskib, og her er det blevet til to sejre ud af to mulige.

Transfervinduet er B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, hvor panelet dykker ned i rygter og transferudviklinger.