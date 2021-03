Jannik Vestergaard har blæst Premier League bagover i denne sæson – og nu kan belønningen være på vej.

Den tårnhøje dansker er efter lidt indkøringsbesvær for alvor stemplet ind hos Premier League-klubben Southampton, hvor han i denne sæson adskillige gange har optrådt på ugens hold og toppet diverse defensive statistikker.

Og måske kan Vestergaard gå en særdeles spændende sommer i møde. For engelske The Mirror skriver, at Tottenhams manager, José Mourinho, har set sig lun på 28-årige Jannik Vestergaard – og et sommerskifte kan komme på tale.

Ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' skulle der være bund i rygterne fra England. Gode kilder bekræfter over for podcasten, at Tottenhams interesse er god nok.

Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Foto: CLIVE BRUNSKILL

Det afhænger dog af, om Southampton er villige til at slippe Vestergaard. Han var i sommer tæt på et skifte til rivalerne fra Leicester, men i sidste øjeblik drejede Southampton-manager Ralph Hasenhüttl på en tallerken og annullerede handlen.

Det taler dog til Tottenhams fordel, at Vestergaard til sommer blot har et år tilbage af sin kontrakt med Southampton – og det er derfor sidste chance for 'The Saints' at score kassen på danskeren.

Tottenham hentede i sommer danske Pierre Emile-Højbjerg i Southampton, og landsholdsspilleren har været en enorm succes på Mourinhos mandskab.

Jannik Vestergaard kom til Southampton fra tyske Borussia Mönchengladbach i sommeren 2018 for rekordbeløbet 186 millioner kroner.