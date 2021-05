Uvisheden svæver tungt og faretruende over omklædningsrummet i Lyngby.

Der venter nogle nervepirrende dage for spillerne i Lyngby, efter at det søndag blev konstateret, at klubben rykker ned i 1. division. For det kan ende med en udrensning i den spillertrup, som har kæmpet forgæves for at få klemt sig op på den behagelige side af nedrykningsstregen.

Spillerne får – ifølge podcasten – i løbet af de næste par dage enkeltvis besked om, hvorvidt de har en fremtid hos de kongeblå. Og omverdenen vil allerede mandag kunne se omfanget af 'prikkerunden'. For de spillere, der ikke indgår i klubbens fremtidsplaner, vil ikke være i truppen, når Lyngby ude møder Sønderjyske.

Lyngby BKs Magnus Kaastrup og Lyngby BKs Kevin Tshiembe ærger sig efter 3F Superligakampen mellem Lyngby Boldklub og AC Horsens på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby, søndag den 9. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lyngby BKs Magnus Kaastrup og Lyngby BKs Kevin Tshiembe ærger sig efter 3F Superligakampen mellem Lyngby Boldklub og AC Horsens på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby, søndag den 9. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Flere spillere kan også ende med at forlade Lyngby, fordi der er interesse fra andre klubber. En af disse er Magnus Warming, der onsdag eftermiddag har sat kursen mod den norske mesterklub Bodø/Glimt i en handel til en værdi af 7,5 millioner kroner.

B.T. kan i den sammenhæng ligeledes fortælle, at Lyngby-angriberens repræsentanter i øjeblikket befinder sig i Norge for at forhandle de personlige detaljer på plads.

En anden spiller, der kan ende med at ryge til en mere prominent destination, er midterforsvarer Kevin Tshiembe.

Podcasten erfarer, at Tshiembe er på listen hos både FC Midtjylland og Brøndby. Dog vil Lyngby sandsynligvis kræve mere end ti millioner kroner for den hurtige forsvarer.

Kasper Enghardt, Lasse Fosgaard og Thomas Mikkelsen har alle kontraktudløb. Jens Martin Gammelby og Victor Torp har været på leje og fortsætter ikke i Lyngby. Forsvarsspiller Frederik Winther skal med al sandsynlighed tilbage til Augsburg.