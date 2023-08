Landsholdsbacken Joakim Mæhle skal fremover spille for Wolfsburg i Bundesligaen

Fodboldlandsholdets foretrukne venstre back, Joakim Mæhle, har fået ny klub.

Lørdag meddeler bundesligaklubben Wolfsburg, at den har købt danskeren fri af italienske Atalanta og udstyret ham med en kontrakt, der løber frem til 2027.

Den 26-årige dansker har blandet succes spillet for Atalanta i det seneste to og et halvt år, men nu er det i stedet Wolfsburg, der får glæd af den nordjyske energibombe.

Gennem flere år har Mæhle været en central figur på det danske landshold. Den højrebenede back fra Østervrå har spillet 37 landskampe og scoret ni mål.

/ritzau/