Spillet om FC Nordsjællands ghanesiske forsvarsprofil Abdul Mumins fremtid er stadig helt åbent.

Den unge midtstoppers kontrakt udløber efter denne sæson, og han har endnu ikke meldt ud, hvad fremtiden står på.

Men det er ikke fordi, han mangler bejlere.

Ifølge B.T.s oplysninger tygger Mumin pt. på konkrete tilbud fra belgiske og hollandske klubber. Og derudover har en unavngiven Premier League-klub også lagt et tilbud på ghaneserens bord.