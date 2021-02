Okores drømmeskifte trækker ud.

Den kontante danske midterforsvarer Jores Okore er tæt på at skifte en tilværelse i Aalborg ud med et liv i den bedste kinesiske fodboldrække.

Som B.T. tidligere har fortalt er 28-årige Okore tæt på Changchun Yatai, der er nyoprykkere i Kinas bedste række.

Men et reelt skifte har trukket ud og gør det stadig - og det kan ende med at blive afgjort på målfoto. Det fortæller B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet.

Først var der bøvl med Okores visum. Men for en uge siden kom der et gennembrud i sagen, da Okore landede i storbyen Shanghai.

Her blev han straks isoleret alene på et hotelværelse, hvor han nu har været i en uges tid. Og han skal være på værelset i en uge mere - for de kinesiske coronarestriktioner kræver 14 dages karantæne ved indrejse.

Og det er lidt presset for AaB'eren, for det kinesiske transfervindue smækker i den 26. februar. Går alt efter planen har Okore dog to dage i friheden til at få gennemført lægetjekket og skrive under på en kontrakt, der ifølge B.T.s oplysninger sikrer ham økonomisk for resten af livet.

Jores Okore har tidligere spillet i FC Nordsjælland, Aston Villa og FC København. Og han står noteret for otte kampe for det danske landshold.