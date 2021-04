Der kommer efter al sandsynlighed snart nye boller på træner-suppen hos OB - svenske kötbullar!

Jens Gustafsson er nemlig ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' nået helt ind blandt de sidste emner på den liste, som OB-sportschef Michael Hemmingsen har lavet sammen med Allan Gaardes konsulentfirma Onenexus.

42-årige Gustafsson er tidligere træner i IFK Norrköping, men han har siden årsskiftet været uden job. Dermed vil han være klar til at kunne overtage OB-jobbet til sommer, når en ny sæson skal sparkes i gang, hvis parterne altså både bliver enige om at gå sammen og kan enes om de økonomiske vilkår.

Status er lige nu, at der stadig er flere emner i spil til OB-jobbet, men Gustafssons navn er altså blandt de varmeste.

Foto: Frank Cilius Vis mere Foto: Frank Cilius

Der har da også været gang i trænerjagten i OB lige siden sensommeren 2020, hvor fynboerne forhørte sig om interessen i jobbet hos blandt andre den nuværende FC København-duo Jess Thorup og Jacob Neestrup.

Derfor har det været en lang proces, som Michael Hemmingsen selv startede, men siden har fået hjælp til af Allan Gaardes firma, som har gennemsøgt markedet for potentielle trænere. Nu nærmer det sig en afslutning, og det er mere et spørgsmål om uger end måneder, før fynboerne har den nye chef på plads.

Allerede kort inde i januar blev det meldt ud, at daværende cheftræner Jakob Michelsen ikke ville få sin kontrakt forlænget ved udløb denne sommer, men der gik ikke længe, før Michelsen blev fyret, og Hemmingsen tog over som både sportschef og midlertidig cheftræner.

Det skal være slut til sommer, og lige nu ligger svenske Jens Gustafsson altså lunt i svinget med sin fortid i IFK Norrköping. Her noterede han sig blandt andet for at ende på en tredje- og en andenplads i sine fem sæsoner.

Placeringer, som OB godt kunne drømme om i disse tider.