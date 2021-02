»Jeg tror, han går en stor karriere i møde.«

Brøndby-fansene kan godt begynde at glæde sig til at få Christian Cappis til klubben, hvis du spørger Hobro-træner Peter Sørensen.

For selvom den 21-årige amerikaners seneste halve år har været præget af skrivebordsbommerter og større ambitioner, fejler kvaliteten ikke noget hos den centrale midtbanespiller.

»Han har været med i hele opstarten, og han er blandt de bedste hver dag. Og man kan slet ikke sammenligne hans indgang til efteråret kontra den indgang, som han har fået til det her forår,« siger Peter Sørensen til B.T.

Christian Cappis – og Brøndby – må vente nogle måneder endnu, inden texaneren til sommer slutter sig til klubben fra Vestegnen. I mellemtiden kigger B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' nærmere på Cappis og afskeden med Hobro.

Herfra smutter han, når foråret er overstået, og det bliver vigtige sidste måneder i det nordjyske. De skal nemlig slette et »meget besværligt efterår«, som Sørensen kalder månederne, hvor Hobro glemte at få arbejdstilladelsen på plads for Cappis, så han ikke kunne spille i et stykke tid.

»Hans efterår har været meget præget af, at han – eller især hans agent – har været meget optaget af, at han var alt for god til at spille i 1. division. Det tog noget fokus fra Cappis. Det tog også fokus fra Cappis, at der var lavet en skrivebordsfejl, der gjorde, at han var ude i flere måneder af sæsonen. Det har også præget hans efterår, og det er nok derfor, at han ikke på samme måde har været iøjnefaldende.«

Har der været stort pres på at få ham væk?

»Ja, det har der. Agenter har en plads i det her fodboldunivers, men de skal huske på, at de helst skal forbedre mulighederne for spillerne og ikke forværre dem. Det er desværre alt for ofte det sidste, der sker,« siger Peter Sørensen.

Brøndby gjorde aftalen med Christian Cappis officiel, kort efter at januars transfervindue var lukket, og derfor kommer han først til Vestegnen til sommer.

»Havde Brøndby insisteret og fundet lidt flere penge frem, så havde vi nok også været nødt til at bøje os for det. Det er til gengæld en god aftale, synes jeg, fordi Cappis har vist, at han er vokset utrolig hurtigt. Og et halvt år mere hos os ville gøre os godt, og det vil ikke koste nævneværdigt for Cappis,« siger Sørensen.