Han har boet med en dansker og været oppe at toppes med Nicklas Bendtner.

Men i de her dage er Milan Jevtovic mest af interessant for sit skifte fra serbiske Røde Stjerne til danske AGF. Et skifte, der kom på plads mandag, og som ikke koster AGF en krone lige nu, men til gengæld vil sende 25 procent af en potentiel fremtidig salgssum videre til Røde Stjerne.

Det tænker Milan Jevtovic næppe så meget over. Han er bare glad for snart at skulle til Danmark og stifte nye bekendtskaber med en nation, han kender lidt til i forvejen.

»Jacob Rasmussen hjalp mig rigtig meget i Rosenborg. Jeg boede sammen med ham, og han lærte mig engelsk - han lærte mig alt. Vi boede i lejlighed sammen,« siger Milan Jevtovic til B.T.s podcast Transfervinduet.

Foto: MICHAEL KOOREN Vis mere Foto: MICHAEL KOOREN

»Jeg talte med ham om AGF, inden jeg skrev under, og han fortalte mig alt om klubben. At det er en god klub, og at jeg ville komme til at elske byen, holdet og det hele.«

Milan Jevtovic kender dog ikke kun Jacob Rasmussen. Da den 27-årige serber var udlejet fra Antalyaspor til Rosenborg i 2017, var det også med Mike Jensen og Nicklas Bendtner som holdkammerater.

Og sidstnævnte brugte Jevtovic også en del tid sammen med.

»Han er amazing. Han er en topspiller, og jeg kan rigtig godt lide ham. Han laver altid sjov, og han vil bare gerne hjælpe alle. Han er en stor stjerne, men han føler sig ikke som en stor boss. Han er virkelig god. En rigtig stor spiller,« siger Jevtovic og fortsætter:

Foto: ANDREJ CUKIC Vis mere Foto: ANDREJ CUKIC

»Mit forhold til Bendtner er godt. Vi så mange fodboldkampe sammen med ham og Jacob, og vi spiste aftensmad sammen. Han er en rigtig god fyr, og jeg ønsker ham alt det bedste.«

Der var dog også en enkelt episode, som ramte de norske overskrifter. Tilbage i 2017 scorede Nicklas Bendtner til 3-1 i en 4-1-sejr over Kritiansund. Og ved den scoring var den danske superstjerne en anelse utilfreds med Jevtovic.

»Der var en kamp, hvor jeg kunne have spillet ham fri, men jeg valgte at skyde. Derefter endte bolden hos ham, og han scorede. Jeg sagde til ham, at hvis jeg havde spillet ham, havde han måske ikke scoret. Og kort efter lavede han en fantastisk dribling, hvorefter jeg scorede. Alt var okay. Det betød ikke noget. Det ene sekund var han sur, og i det næste scorede han,« siger Jevtovic, der håber på at skulle se sin gamle ven igen.

»Jeg tror, at når jeg kommer til Danmark, skal vi se hinanden.«

Han rykker til Danmark kort inden, den kommende sæson starter for AGF. Datoen er afhængig af, om AGF bliver nummer to eller tre i Superligaen. Jevtovic tror dog på det første.

»De næste kampe er meget vigtige for os. Jeg synes, at vi har en rigtig god chance for at ende på andenpladsen.«

»For ti dage siden slog AGF jo FC København på hjemmebane, men nu er det selvfølgelig på udebane. Men det betyder ikke noget. Vi skal bare spille vores eget spil på vores egen måde,« siger Jevtovic.

Du kan høre meget mere om Jevtovic og hans spillestil, lønniveau og AGF's længerevarende flirt i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet.