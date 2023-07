Han kan stå over for et kæmpe skifte til udlandet.

Men alle spekulationerne sætter sig i hovedet på Gustav Isaksen, så det påvirker hans spil på banen.

Det indrømmer FC Midtjylland-stjernen til Viaplay efter onsdagens kvalifikationskamp til Europa Conference League.

»Ja, det gør det, men jeg prøver at holde snuden lige i sporet,« siger den 22-årige dansker.

Sidste sæsons topscorer i Superligaen havde ikke en af sine bedste dage på en fodboldbane, da FCM besejrede luxembourgske Progres Niederkorn med 2-0 i Herning.

»Det er klart, at det er ikke lige så nemt, som når der ikke er nogle spekulationer. Jeg prøver at spille så godt, jeg kan, og jeg er bare glad for, at vi vinder lige nu.«

»Det giver lidt sig selv hvorfor. Hovedet kan godt flyve nogle steder nogle gange, og man kan godt miste fokus,« fortsætter Isaksen og tilføjer, at han arbejder med det.

FC Midtjyllands cheftræner, Thomas Thomasberg, fortalte før Superliga-præmieren mod Hvidovre i weekenden, at Isaksen ligner en, der er på affyringsrampen til en større klub og liga.

Gustav Isaksen er blevet sat i forbindelse med storklubben AC Milan.