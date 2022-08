Lyt til artiklen

Ude i kulden, uønsket, uforløst.

Wahid Faghirs fodboldeventyr i VFB Stuttgart har udviklet sig til en kedelig affære. Det danske angrebstalent indgår efter et år i Tyskland ikke længere i den store tyske klubs planer. Det skriver Bild.

Spørgsmålet er, om fremtiden ligger hos en af de store klubber i Superligaen, som alle jagter slagkraft til frontkæden.

Brøndby IF har i hvert fald den 19-årige U21-landsholdsspiller i kikkerten, lyder det i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Transfervinduet'.

Her kan man høre, at Brøndby-klubejer Jan Bech Andersen sort på hvidt har skrevet i en besked til en fan, at Faghir 'er på listen' hos Vestegnsklubben.

Foruden Brøndby IF er det ikke utænkeligt, at FC København eller FC Midtjylland også lurer på angriberen, som blev et rekordsalg for Vejle B sidste sommer.

Det skete efter et gennembrud i en ung alder i Superligaen, som fik VFB Stuttgart til at slå til. Men Faghirs første år i det tyske har kun budt på en enkelt scoring i syv kampe for førsteholdet som følge af dårlig form, skader og corona-sygdom.

I dette transfervindue er en stor oprydning i gang i den tyske klub, hvor 'floppet', som Faghir kaldes i Bild, er kommet i overskud og ikke umiddelbart indgår i træner Pellegrino Matarazzos planer.

Problemet for de danske klubber er, at danskeren har en kontrakt, som går til sommeren 2026, og han er en dyr herre, som ifølge 'Transfervinduet's oplysninger tjener omkring en millioner euro om året.

Der tales derfor om, at løsningen for Faghir og VFB Stuttgart er at leje danskeren ud i første omgang.