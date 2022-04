En gammel kending vender – efter alt at dømme – hjem til Superligaen til sommer.

Det var ellers under massiv virak, at Sønderjyske sendte den amerikanske angriber Haji Wright til tyrkiske Antalyaspor på et lejemål. Men det var bare ikke helt frivilligt, at Wright blev sendt af sted fra Haderslev. Amerikaneren tvang skiftet igennem til udlandet ved blandt andet ikke at dukke op til sønderjydernes træningslejr inden sæsonen, og hele forløbet udviklede sig kaotisk.

Men nu lader det til, at Wright kommer tilbage til Haderslev. I hvert fald for en stund. For tyrkerne har endnu ikke udnyttet købsoptionen i lejeaftalen, der udløber om bare to måneder.

»Som udgangspunkt er han blevet lejet ud med en option. Bliver den option ikke udnyttet, og det gør den nok ikke, kommer han tilbage hertil. Og så har han to år tilbage af sin aftale. Og så har vi en god angriber,« siger sportsdirektør i Sønderjyske Esben Hansen til B.T.

SønderjyskEs Haji Wright under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og SønderjyskE på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 13. december 2020. Brøndby vinder kampen 2-1.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere SønderjyskEs Haji Wright under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og SønderjyskE på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 13. december 2020. Brøndby vinder kampen 2-1.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvorfor tror du, optionen ikke bliver taget?

»Det kan jeg ikke vide, men det er ikke på grund af manglende succes. Han har jo gjort det skide godt og lavet de mål, han skulle med ti mål i ligaen og et par i pokalen. Det kan han ikke gøre bedre, så det må man næsten spørge dem om. Jeg kan bare konstatere, at optionen ikke er blevet udnyttet endnu.«

Er der en deadline for købsoptionen?

»Ja.«

Kan du sige, hvornår det er?

»Nej.«

Forventningen i Sønderjyske er, at Wright overholder den kontrakt, man forlængede til 2024 i forbindelse med lejemålet, hvis købsoptionen forbliver uudnyttet. Og det er på trods af balladen i sommer.

»Jeg var der ikke på daværende tidspunkt, så det er svært for mig at tale om, hvad der er sket. Jeg kan konstatere fra det, jeg har hørt, at det ikke var et par lykkelige måneder. Det må vi se på. Det er omvendt også et helt andet setup, vi har her nu. Det vil vi behandle derefter. Man kan spekulere i mange ting, men bottom line er, at han har en kontrakt til 2024. Og den er han jo nødt til at honorere, fordi det er sådan, reglerne er. Det må han respektere, ligesom vi respekterer, hvad vi har af forpligtelser. Og så må vi se, hvor den ender henne,« siger Esben Hansen.