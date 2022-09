Lyt til artiklen

Viktor Fischer er tæt på et skifte til tjekkiske Sparta Prag.

Som flere andre medier tidligere har beskrevet, er danskeren tæt på at kunne forlade Royal Antwerpen for et skifte til den tjekkiske hovedstadsklub, hvor danske Brian Priske er træner.

De to har tidligere nydt godt af hinanden i netop Antwerpen, der gerne vil af med Fischer.

Danskeren fik tidligere i august fri til at undersøge andre muligheder, men indtil nu har der været stille om en afklaring.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver der arbejdet hårdt på at finde en løsning, der involverer Sparta Prag. Den belgiske journalist Sacha Tavolieri har beskrevet interessen og melder om en pris i nærheden af 15 millioner kroner for danskeren.

Det skulle være nok til, at belgierne er klar til at slippe danskeren.

Vinduet i Tjekkiet lukker torsdag, så parterne har travlt, hvis de skal nå at finde en løsning.

Fisher skiftede til Belgien fra FCK i 2021 og har opnået blandet succes. I maj blev Brian Priske fyret som træner i klubben, men et halvt år senere kan de to igen blive forenet.

28-årige Fischer har opnået 21 landskampe for Danmark, men karrieren er stille og roligt gået i stå.

Nu kan den måske blive genoplivet i Tjekkiet.