Han er måske den hotteste fodboldspiller på planeten lige nu - Dortmunds norske målfænomen Erling Braut Haaland.

Men for et par år siden flirtede teenage-kometen faktisk både med Brøndby og FC København.

FCK-manager Ståle Solbakken har tidligere til B.T fortalt, hvordan Erling Braut Haaland var til en uges prøvetræning på anlægget på Frederiksberg - uden at det dog førte til en kontrakt. Og i stedet skrev angrebskolossen fra Stavanger kontrakt med Molde.

Nu fortæller den norske stjernes far - den tidligere topspiller Alf Inge Haaland - om det ufrugtbare besøg i den danske hovedstad.

»Jeg tror, at både Brøndby og FCK ville have været fine klubber for Erling. Man skal også huske, at København ligger tættere på Stavanger, end Molde gør,« siger Alf Inge Haaland til bold.dk og forklarer om prøvetræningen i FCK:

»Ståle var træner for førsteholdet, men som jeg forstod det, var det ikke aktuelt for Erling at blive en del af førsteholdstruppen. Der var kræfter i klubben, som ville have ham, men der var andre, som vurderede det anderledes.«

I dag er Erling Braut Haaland så succesfuld i Borussia Dortmund, at selveste Real Madrid nævnes som en kommende klubdestination.

