Der er blevet sagt farvel til Dame N'Doye i FC København, og mens han smækkede med døren, står den på klem for en ny.

For FC København og Ståle Solbakken er klar til at gøre noget ved det hul, som den senegalesiske angriber efterlader sig i klubben. Og står det til den norske FCK-manager, er netop det hul et af dem, han har mest travlt med at udfylde.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er farvellet til Dame N'Doye eller teknisk direktør Johan Lange, der giver Solbakken mest travlt i løbet af sommeren, er svaret klart.

»N'Doye tvinger os til noget, som vi har dårligere tid til end det andet. Det andet har vi god kontrol over. Det er ikke, fordi Johan ikke har gjort et fantastisk arbejde, men det har vi styr på, og jeg tager det med stor ro,« siger Ståle Solbakken.

Der er altså lidt arbejde for FC København-bossen at tage sig til i løbet af den korte sommerferie. Det sker altså efter farvellet til Dame N'Doye, som ønskede sig en lidt for stor løn, i forhold til hvad FC København mente var forsvarligt med skadeshistorikken in mente.

Det er en opgave mere oveni de andre, som allerede ligger på Ståle Solbakkens bord. En anden er ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet', at nordmanden også godt kunne tænke sig at finde en ny midterforsvarer til sit hold.

Om de ting lykkes, vil den kommende tid vise. Men det bliver for FC København-managerens vedkommende uden hjælp fra sin ellers mangeårige makker Johan Lange. Han er blevet headhuntet til en stilling som sportsdirektør i Premier League-klubben Aston Villa.

Og i stedet er der nu en ny mand som Solbakken-makker, når det kommer til spillerindkøb.

»Frederik er min højre hånd nu,« siger Solbakken og taler om Frederik Leth, der har titel af head of technical scouting and analytics i FC København.

