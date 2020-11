Brøndbys jagt efter mulige træneremner er gået i gang i kulisserne. Det kan man høre i denne uges udgave af B.T.s podcast Transfervinduet.

Ifølge Transfervinduets oplysninger er det lige nu usandsynligt, at træner Niels Frederiksen også skal sidde på trænerbænken efter 1. juli næste år, hvor hans kontrakt løber ud med Brøndby IF.

Derfor er klubben ved at afsøge mulige emner, som kan tage over til sommer. Og der skulle være flere nuværende Superliga-trænere i puljen af kandidater, som Brøndby har kig på.

Fra officiel hold er der ikke kommet nogle konkrete udmeldinger fra hverken Brøndbys sportslige ledelse eller Niels Frederiksen, om planerne for Brøndbys nuværende træner.

Med et udløb om hjørnet kunne man ellers forestille sig, at parterne snart skulle mødes og drøfte fremtiden. Dette er dog ikke umiddelbart tilfældet.

»Jeg har ikke noget nyt at bidrage med lige nu. Den type sager holder vi for os selv. Vi må se,« lyder det kortfattet om Niels Frederiksen-situationen fra Carsten V. Jensen, som dog uddyber:

»Men det er klart et tema. Kontrakten udløber jo til sommer, og det skal vi jo så se på til sommer - senest den 1. juli skal vi have løst det. Ikke at vi nødvendigvis skal vente så længe. Det er bare for at sige, at lige nu har vi fokus på efterårssæonen, og så tager vi den, når det er,« siger Carsten V. Jensen, fodbolddirektør i Brøndby IF, til Transfervinduet-podcasten.

I weekenden blev Niels Frederiksen spurgt ind til sine tanker om fremtiden og trænerjobbet på Vestegnen, hvor han har været træner siden sommeren 2019.

Han blev ansat kort inden, Carsten V. Jensen tiltrådte som fodbolddirektør, på en to-årig kontrakt. Han siger, at han heller ikke har travlt med at finde en afklaring med Brøndby-ledelsen.

»Det kan godt være, klubben vil noget, hvor jeg ikke synes, det er et godt match. Eller hvor klubben vil noget, hvor de siger 'Så er Niels sgu ikke det rigtige match'. Det skal vi selvfølgelig på et tidspunkt drøfte og tage stilling til.

Men jeg har ikke noget hastværk, og jeg tror også, at klubben har det på samme måde,« lød det fra Brøndby-træneren til B.T.