B.T. kunne tidligere fredag afsløre, at den danske fodboldstjerne Morten Hjulmand skifter italienske Lecce ud med storklubben Sporting i Portugal.

Nu tyder det på, at danskeren er ved at vinke farvel til den syditalienske by.

I hvert fald hvis man skal dømme efter et billede, som Hjulmands agent, Thomas Rasmussen, har delt på Instagram. Se billedet nederst i artiklen.

Her sidder Morten Hjulmand med sin kæreste, Emilie Sofie Nissen, og spiser middag i Lecce, mens John Denvers sang 'Leaving on a Jet Plane' er tagget.

Det tyder altså på, at Morten Hjulmand har sat kursen mod Portugal og Sporting, hvor han ifølge B.T.s oplysninger skal til lægetjek lørdag.

Dermed nærmer den store handel af den danske landsholdsbobler sig.

Ifølge B.T.s oplysninger er klubberne nået til enighed om en pris på i alt 156 millioner kroner for den 24-årige dansker.

Han har tidligere spillet for østrigske Admira Wacker, der hentede ham i FC København.

Hjulmands agent, den tidligere Brøndby-stjerne og danske landsholdsspiller Thomas Rasmussen, har ingen kommentarer til B.T.