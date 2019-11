Han brød igennem som talent i Brøndby IF og slog sit navn fast i AGF, men efter flere skadesplagede sæsoner er det slut.

Den tidligere superliga-profil Osama Akharraz stopper sin karriere som bare 29-årig efter 130 kampe og 21 mål i Superligaen. Det fortæller han i denne uges udgave af 'Transfervinduet', som kan høres herunder.

»Det er slut nu på højeste niveau for mig. Det har været længe undervejs, og der er flere årsager dertil, men primært er det på grund af skader, og at klubberne heller ikke har vist den store interesse for mig,« siger den driblestærke og hurtige kantspiller.

»Jeg har maks spillet tre kampe i streg i de senest tre år. Det er bittert, men det føles rart nok at give slip på det, for jeg har gået med det længe nu. Nu er der noget nyt, jeg kan starte på.«

Det var i slutningen af 2011-sæsonen, og i efteråret 2011, at Osama Akharraz kom på Brøndby-fansenes læber. Blandt andet scorede han to mål i en Europa-cup-kamp.

Men da hans første kontrakt med vestegnes-klubben løb ud, fik han et tilbud, han mente var alt for lavt. Derfor valgte det dengang 21-årige talent i stedet at takke ja til AGF's langt mere lukrative tilbud.

»Jeg fik tilbudt en kontrakt af Brøndby, som var dårligere end den, jeg havde i forvejen. Det kom som et chok. 'Hvordan kan man det', tænkte jeg. Så jeg ville finde noget andet. Hurtigt kom AGF på banen, så jeg sprang til,« siger Oasama Akharraz.

Han tog hurtigt Aarhus med storm, og var i et par år en stor profil for 'De Hvii'e'. Han fortæller i 'Transfervinduet', at landstræner Morten Olsen havde fået øjnene op for ham - uden at det dog blev til en landsholdsudtagelse.

Opholdet i AGF sluttede skævt, da Akharraz gav fingeren til AGF's fans, og i september 2014 blev hans kontrakt revet over som følge af balladen.

Herefter fulgte en halvsæson i FC Vestsjælland og siden et skifte til Viborg FF. I den grønne Viborg-trøje genfandt kantspilleren med de marokanske rødder storformen - og det i en grad så Marokkos landstræner viste interesse i Akharraz.

Osama Akharraz' CV Osama Akharraz' karriere i Superligaen

2010/11: Brøndby IF (4 kampe/0 mål)

2011/12: BIF (10 kampe/0 mål)

2011/12: AGF (12 kampe/5 mål)

2012/13: AGF (33 kampe/4 mål)

2013/14: AGF (31 kampe/5 mål)

2014/15: FC Vestsjælland (10 kampe/2 mål)

2015/16: Viborg FF (16 kampe/3 mål)

2016/17: Viborg FF (6 kampe/2 mål)

2017/18: FC Helsingør (8 kampe/0 mål)

Men heller ikke i dette tilfælde blev det til en landskamp, ligesom drømmen om en kontrakt med en udenlandsk klub aldrig blev en realitet. En slem skade stoppede hans udvikling, og nu tre år senere har han valgt at stoppe karrieren.

»Min ultimative drøm var at spille i udlandet. Superligaen var bare et step på vejen. Det gør ondt, at jeg ikke nåede det. Men jeg accepterer det,« siger Osama Akharraz, som i 'Transfervinduet'-podcasten ogslå afslører, at han var tæt på en kontrakt med Brøndby igen i 2015.