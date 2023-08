FC Københavns transferjagt på en ny midtbanespiller har lidt et stort slag - og er tvunget til en ny drejning.

For drømmespilleren, der ifølge B.T.s oplysninger har stået øverst på klubbens liste over ønskede midtbanespillere, er for nu ude af billedet.

Den danske midtbanespiller Nikolas Nartey var nemlig førsteprioriteten på midtbanen, hvor FC København denne sommer har sagt farvel til anfører Carlos Zeca, men den talentfulde dansker er løbet ind i en skade, der minimum holder ham ude resten af året.

Det oplyser Narteys klub VfB Stuttgart på sin hjemmeside, efter danskeren har siddet ude i opstarten for Stuttgart på grund af en bruskskade i knæet, som han skal opereres for.

Nikolas Nartey er løbet ind i en knæskade, der holder ham ude resten af året. Som minimum. Foto: Tom Weller/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolas Nartey er løbet ind i en knæskade, der holder ham ude resten af året. Som minimum. Foto: Tom Weller/AP/Ritzau Scanpix

Og derfor følger transferjagten nu et nyt spor for de danske mestre.

For det lader ikke til, at FCK har hvilet på laurbærrene i jagten på en forstærkning til midtbanen.

Mens drømmetilgangen Nartey altså har døjet med knæproblemer i de seneste uger, så skrev skotske The Herald sent onsdag aften, at FCK har udvist interesse for den finske landsholdsstjerne Glen Kamara.

Den 27-årige midtbaneprofil gør sig i storklubben Rangers, hvor han siden 2019 har været en stor profil med 193 kampe til følge.

Glen Kamara er angiveligt i FC Københavns søgelys. Her ses han i kamp mod Danmarks snart dyreste - Rasmus Højlund. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Glen Kamara er angiveligt i FC Københavns søgelys. Her ses han i kamp mod Danmarks snart dyreste - Rasmus Højlund. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK er dog ikke alene om at bejle til Kamara, som ifølge The Herald også har interesse fra europæiske klubber af en vis størrelse som franske Lyon og Stade Reims, tyrkiske Trabzonspor og Galatasaray samt tyske Borussia Mönchengladbach.

Glen Kamara træner i disse dage alene i skotske Rangers, fordi han forventes snart at være fortid i klubben - i en transfer, hvor Rangers angiveligt søger en pris på over 5 millioner pund, svarende til over 43 millioner kroner.

B.T.s transferpodcast 'Transfervinduet', som du kan høre herunder, kunne onsdag fortælle, at Nikolas Nartey havde i sinde at se opstarten an, før han tog en beslutning om sin fremtid - men så løb han ind i en skade, og nu er han definitivt ude resten af året.

Og FCK må se nye veje.