Er der ét sted, hvor transferkogepladen er skruet i vejret lige nu, så er det i Odense.

Transfervinduet har kun været åbnet i en uges tid, men allerede nu er hele FEM nye spillere kommet til Superliga-klubben OB i et sandt transfervanvid.

Fodbolddirektør Björn Wesströms kuglepen er glohed, og han forventer ikke at lægge den fra sig i de kommende dage.

Over for B.T.s transferpodcast Transfervinduet slår han nemlig fast, at målet er at hente en til to spillere, før OB-truppen møder ind igen 26. juni – én kantspiller, som formentlig bliver Don Deedson Louicius, som B.T. har afsløret, og en midtbanespiller, der skal erstatte anfører Jeppe Tverskov.

»(Omkring Don Deedson, red.) Jeg vil ikke spekulere, og vi kommunikerer generelt først, når noget er underskrevet. Men spekulationerne kommer ikke bare ud af det blå.«

»Og på midtbanen er vi lige nu tre stykker til positionen som sekser, og vi skal være fire, når vi starter op, så det er rimeligt at tro (at OB henter en midtbanespiller, red.),« fortæller Wesström til B.T.

Med sin utrolige transferaktivitet har Wesström allerede sikret mange erstatninger i en trup, der har sagt farvel til ni spillere denne sommer – og det har været målet at få tilgange tidligt på plads.

Alle fem nuværende tilgange er sikret på fri transfer, selv om OB-kassen bugner efter 50 millioner-salget af kometen Yankuba Minteh.

Det er dog ikke ensbetydende med, at OB kommer til at spendere millioner over sommeren.

»Vi planlægger ikke ud fra, at vi skal bruge så og så mange penge. Vi ser på spilleren og de egenskaber, vi har brug for. Vi håber på en lav pris, men koster det mere for den rigtige, så gør vi det.«

Interesserede klubber sværmer om OB-profiler

Med en til to spillere ind i klubben, vil Wesström umiddelbart nå sit mål for transfervinduet, hvor der dog også kan opstå rift om flere OBere.

Han slår fast, at OB skal af med en angriber for at skabe en bedre konkurrencesituation, mens spillere som forsvarstalentet Tobias Slotsager, kreatøren Mads Frøkjær og angriber Emmanuel Sabbi er ombejlede navne.

»Vi må se, hvad der sker med Slotsager. Han er en rigtig god spiller med et kæmpe potentiale, og der er gode klubber fra gode ligaer, der er interesseret i ham. Men det er endnu ikke konkrete bud,« siger Wesström og tilføjer:

»Men skal vi sælge en af Danmarks bedste forsvarer målt på potentiale, så kommer det helt klart til at koste dyrt.«

»Sabbi og Frøkjærs situationer er ens. Vi må vurdere, om deres sportslige niveau modsvarer de penge, vi kan få. Der er vi ikke i dag, og derfor er de OB-spillere i morgen.«

»Der er interesse for begge spillere, men ikke på det niveau, vi forventer.«

OB-direktøren afviser desuden, at klubben skulle være i dialog med italienske AC Reggiana om en aftale for kantspilleren Franco Tongya.

»Vi vil overveje et salg, hvis der kommer et kæmpe bud på ham, men lige nu er der ikke nogen anden plan for ham, end at han fortsætter i OB.«

Og sælger OB, ja, så skal der hentes nye erstatninger.

