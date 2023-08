Fra 1. division til guldkamp i Eliteserien.

B.T. kan afsløre, at den norske topklub Viking har budt på AaBs Malthe Højholt.

Ifølge B.T.s oplysninger lyder buddet på omkring fire millioner kroner.

Malthe Højholt har et år og fire måneder tilbage af sin kontrakt med aalborgenserne, og med et helt år i 1. division vil hans værdi næppe stige, hvorfor der i kulisserne bliver arbejdet på et salg denne sommer.

Viking vil have Malthe Højholt til guldkampen i Norge. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Viking vil have Malthe Højholt til guldkampen i Norge. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T.s kilder i AaB vil klubben dog nok ikke acceptere Vikings første bud, da den 22-årige midtbanespiller har en høj status på holdet og dets betydning for oprykning til Superligaen.

AaB-profilen forlængede for halvandet år siden sin kontrakt med klubben, efter der havde været bud og massiv interesse for ham fra flere forskellige klubber, blandt andre AZ Alkmaar.

Det bekræftede AaBs daværende sportschef, Inge André Olsen, til B.T.

»Der har været kontakt med nogle klubber, og der har været stærk interesse for ham fra den klub. Der er interesse fra andre klubber også, men de har været konkrete på et tidspunkt,« forklarede den tidligere AaB-sportschef.

Kort tid efter forlængede AaB og Malthe Højholt kontrakten, men den udløber altså med udgangen af næste år.

Spørgsmålet er derfor, om han skal spille et år i den næstbedste række og derefter frit ville kunne tale med andre klubber og skrive under på en kontrakt med et halvt år til udløb, eller om AaB skal slå til nu og få indkasseret millionerne.

I så fald vil Malthe Højholt ryge direkte ind i en intens mesterskabskamp i Norge, hvor Viking og Bodø/Glimt ligger a point om førstepladsen efter 19 runder.

Det er i hvert fald sikkert, at der kan forventes heftig transferaktivitet om Malthe Højholt i den sidste uge af transfervinduet.