Mandag sker det. Her vil Victor Kristiansen gennemgå et lægetjek, der kan sikre ham en kontrakt i Serie A-klubben Bologna til potentielt sommeren 2028.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s oplysninger er den tidligere FCK-back søndag rejst til Italien for at gennemgå sit lægetjek mandag, og når han gør det, vil han skrive under på en kontrakt for et lejemål, som vil gælde hele denne sæson.

Samtidig har Bologna fået købsoption med i kontrakten, så klubben kan købe ham for yderligere fire sæsoner.

Brendan Rodgers, der hentede Victor Kristiansen, er ikke længere manager i klubben. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Brendan Rodgers, der hentede Victor Kristiansen, er ikke længere manager i klubben. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T.s kilder har hans klub Leicester og Bologna indgået en aftale, så den 20-årige venstreback kan handles i niveauet 15 millioner euro, 112 millioner kroner, hvis klausulen bliver aktiveret. For det ene års lejemål lyder prisen på en million euro, det er 7,5 millioner kroner.

Victor Kristiansen skiftede i januar til Leicester, da klubben lå i Premier League, og dengang blev han solgt fra FC København i en totalhandel til 150 millioner kroner.

Siden rykkede Leicester som bekendt ned, og derfra er der blevet arbejdet på en transfer, så Victor Kristiansen ikke har spillet kampe i Championship.

Inden for 24 timer falder det hele på plads, for ligesom italienske medier har berettet, er der lægetjek mandag, inden fremtiden er bestemt. Måske en lang fremtid i Italien.