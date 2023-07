Viborg har fundet afløseren for rekordsalget Elias Achouri.

B.T. kan afsløre, at købet af Serginho fra Estoril er gået igennem, så han er skiftet til de grønne fra domkirkebyen på en treårig aftale.

Den 22-årige teknisk begavede Serginho er i løbet af weekenden blevet sat i forbindelse med et skifte til Superliga-klubben, og der blev i det portugisiske medie A Bola meldt om en handel til over syv millioner kroner, men det er ikke et beløb, som Viborg ender med at betale for deres nyerhvervelse.

Ifølge B.T.s oplysninger skal Viborg kun af med 50 procent af det beløb, da Serginho koster dem en halv million euro at købe fri. Det er 3,7 millioner kroner.

Mads Agesen har købt Serginho for en halv million euro. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Agesen har købt Serginho for en halv million euro. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selv om sidste sæsons nummer fire i Superligaen altså slipper noget billigere for købet af Serginho, er han stadig en dyr herre set med Viborg-briller, da transferen er i den dyre ende af, hvad klubben tidligere har betalt for nye spillere.

Ikke desto mindre er det kun en brøkdel af det beløb, man lige har solgt Elias Achouri til FC København for.

Tuneseren kom til klubben - også fra Estoril - for blot et par millioner kroner og blev i sidste uge som bekendt det dyreste salg i Viborgs historie, da han blev solgt for tre millioner euro, 22,5 millioner kroner. Dertil kommer bonusser.

Nu håber man at have fundet den rette afløser i Serginho.