Viborg forstærker angrebet med Anosike Ementa.

Det kan B.T. afsløre.

Som B.T. kunne løfte sløret for onsdag i sidste uge, har Superliga-klubben set sig varm på den 2,02 høje angriber fra AaB, som havde kontraktudløb i 1. divisionsklubben til vinter.

Med under seks måneder tilbage af kontrakten kunne han tillade sig at forhandle til enhver anden side, og Viborg havde tilbudt ham en aftale efter udløb i AaB.

Nu har parterne imidlertid fundet den bedste løsning for alle i, at Viborg allerede nu køber det 21-årige fysiske pragteksemplar.

Grundet den korte tilbageværende aftale i AaB kunne nordjyderne ikke kræve alverdens for sin spiller, og ifølge B.T.s oplysninger slipper Viborg med at betale omkring en million kroner for sin nyerhvervelse.

Anosike Ementa bliver i Viborg i høj grad købt på potentialet.

Lægetjek er sat til mandag, og når det er overstået, er handlen en realitet.