Rekordholder i Sønderjyske, rekordholder i Danmark.

Julius Beck har de seneste par år – trods en ung alder – haft fart på sin karriere, da han først med en alder på kun 16 år og 12 dage slog rekorden som den yngste spiller i Sønderjyske til at spille i Superligaen og siden blev den yngste dansker til at få debut i Serie A og Coppa Italia.

Som kun 17-årig.

Nu kan B.T. afsløre, at hans italienske klub Spezia vil forlænge aftalen med den danske komet.

Julius Beck har mindre end et år tilbage af kontrakten, så uden en løsning i form af en ny kontrakt kan danskeren allerede om få måneder frit forhandle med andre klubber – til januar.

B.T. har talt med den nu 18-årige danske midtbanespillers agent, Sune Futtrup, som bekræfter oplysningen om Spezias ønske om at beholde spilleren ud over den nuværende kontrakt.

»Spezia vil gerne forlænge med Julius, og det forstår jeg jo godt, for han er et kæmpetalent. Så vi forhandler med Spezia om en eventuel forlængelse, men det ligger stille lige nu. Vi er åbne for at forlænge med Spezia på de rigtige vilkår, men der er altså ikke nogen afklaring. Ellers er vi også åbne for andre muligheder,« siger Sune Futtrup.

Der har været rygter om om et klubskifte, hvor belgiske klubber og Genoa er blevet nævnt, men Sune Futtrup afviser, at det partout er en god idé at komme væk fra Spezia, som i sidste sæson rykkede ud af Serie A.

»Der har været interesse fra andre klubber – og også fra andre gode fodboldlande end Italien, men en sæson i Serie B er også interessant, for det er et fint sted at udvikle sig for et stortalent, der kun lige er fyldt 18 år,« lyder det fra agenten, der tilføjer om Genoa:

»Jeg vil ikke snakke om andre klubnavne. Det er ikke god stil over for Spezia. Der vil altid være interesse for să stort et talent, der blandt andet har fået de store klubbers scouts til at måbe over hans niveau som anfører for Danmarks U18-landshold, men Julius har et år tilbage med Spezia, og der har været forhandlinger, så der ligger fokus lige nu, selv om vi naturligvis ikke udelukker noget.«

Julius Beck gik glip af den sidste del af sidste sæson med Spezia grundet et træthedsbrud i foden, men er nu igen helt tilbage og træner fuldt med i sin italienske klub.