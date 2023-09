Tobias Salquist tiltrækker sig atter opmærksomhed udefra denne sommer.

B.T. kan afsløre, at Rizespor fra Tyrkiet for ganske nylig siden lagde et bud på Silkeborg-profilen, men Superliga-klubben afviste det prompte.

Det er ifølge B.T.s oplysninger dog ikke ensbetydende med, at en eventuel transfer stopper her.

For B.T.s tyrkiske kilder oplyser, at der igen forventes aktivitet fra klubber i Süper Lig, og der kan sagtens komme bevægelse, selv efter det danske transfervindue er lukket i ved midnat fredag.

Rizespor har bud på Salquist. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Rizespor har bud på Salquist. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Situationen er nemlig den, at det tyrkiske transfermarked først lukker for handler 15. september.

190 centimeter høje Tobias Salquist kom til Silkeborg i januar 2021 og har etableret sig som så stor en profil, at klubben altså vil kæmpe hårdt for at beholde ham.

I alt er det blevet til 147 optrædener for mandskabet fra Søhøjlandet.

Silkeborg har papirer på sin forsvarsgeneral frem til slutningen af 2025.