Sebastian Grønning spiller ikke længere i OFI Kreta, fordi han ikke har fået sin løn til tiden.

Det kan B.T. afsløre.

OFI Kreta har for kort tid siden meldt ophævelsen ud, og nu kan B.T. løfte sløret for årsagen til, at den danske angriber ikke længere ville være i klubben.

Dermed varede opholdet i OFI Kreta kun i et halvt år for den 26-årige tidligere Superliga-profil.

Han slutter opholdet i den græske klub med at have scoret i sæsonens sidste kamp, da mandskabet vandt med 2-0 over Panetolikos.

Sebastian Grønning skiftede for et halvt år siden til OFI Kreta. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Sebastian Grønning skiftede for et halvt år siden til OFI Kreta. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Som følge af kontraktophævelsen vender Sebastian Grønning hjem til Danmark for at kigge nærmere på de muligheder, der skulle opstå.

Sebastian Grønning fik sit gennembrud i Superligaen, da han spillede for Viborg, og han blev i januar for halvandet år siden solgt til sydkoreanske Suwon Bluewings for omkring syv millioner kroner.

Det gjorde angriberen, efter han havde scoret seks mål og lavet tre oplæg på bare én halvsæson i Superligaen.

Sidste sommer skiftede han til AGF, inden turen gik til Grækenland, men her kunne de altså ikke udbetale ham løn til tiden, og det har han taget konsekvensen af.