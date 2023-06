Superliga-klubben OB fortsætter med at have godt gang i svingdøren inden den nye sæson.

Nu skulle den fynske klub være tæt på at have en erstatning på plads for anfører Jeppe Tverskov, der forleden smuttede til FC Nordsjælland.

OB-mediet Stemmer fra Ådalen var først med nyheden, men nu har B.T. samme oplysninger.

Den 26-årige tysker Sven Köhler kan snart skifte sin lilla Osnabrück-trøje ud med en stribet OB-trøje.

Tyske Sven Köhler er ifølge B.T.s oplysninger på vej til OB. Foto: Jan Fromme/AP/Ritzau Scanpix

Den defensive midtbanespiller bliver formentlig præsenteret i klubben allerede inden første træning på mandag.

Sven Köhler har en fortid hos både Dortmund og Schalke 04, som han har repræsenteret på ungdomsniveau, inden han de seneste sæsoner har slået sine folder i både 2. og 3. Bundesliga med Osnabrück.

Tyskeren er blot den seneste i en lang række af handler, som OB har foretaget i transfervinduet.

B.T. har tidligere afsløret, hvordan Don Deedson Louicius er på vej til Ådalen.

Han skulle blive præsenteret meget snart.

OB-transferkassen bugner efter rekordsalget af kometen Yankuba Minteh.