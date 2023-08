Morten Hjulmand skifter til Sporting i en kæmpe handel.

B.T. kan afsløre, at den danske Lecce-anfører har sagt ja til en femårig aftale med den portugisiske storklub, så han lørdag vil rejse til Portugal til lægetjek.

Dermed er den meget store handel så tæt på en realitet som muligt, og der har været optakt til det i flere internationale medier i de seneste dage.

Som B.T. allerede for knap to uger siden kunne løfte sløret for, forlangte Lecce en sum på minimum 20 millioner euro for sin danske stjerne, og det er et beløb, som det er lykkedes at nå til enighed om i den totale pakke.

Morten Hjulmand. Foto: Abbondanza Scuro Lezzi/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Hjulmand. Foto: Abbondanza Scuro Lezzi/EPA/Ritzau Scanpix

Lecce får 18 millioner euro her og nu, og der er yderligere tre millioner euro i realistisk bonus, så prisen i alt vil lande på 156 millioner kroner for en spiller, som har gjort lynkarriere.

Det var i 2019, at Admira Wacker hentede den 24-årige danske landsholdsspiller på en fri transfer fra U19-holdet i FC København, og to år senere så Lecce lyset i midtbanespilleren og købte ham ifølge Transfermarkt fri for 1.266.000 kroner.

Her to år senere igen vil Lecce tjene et beløb 120 gange så stort hjem på deres danske stjernespiller.