Morten Hjulmand er en kæmpe profil for Lecce, og det kan ses på prisen for danskeren.

B.T. kan således afsløre, at hans italienske klub har prissat ham til over 20 millioner euro. Mere end 150 millioner kroner.

Mandag skrev det portugisiske medie Record, at storklubben Sporting CP er enig med Serie A-klubben om en pris, der lyder på 12 millioner euro her og nu med tre millioner euro i bonus.

Det er knap 90 millioner kroner i betaling med det samme og yderligere 22,5 millioner kroner i bonus.

Morten Hjulmand er blevet landsholdsspiller under Kasper Hjulmands ledelse. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Hjulmand er blevet landsholdsspiller under Kasper Hjulmands ledelse. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

B.T.s kilder fra det italienske melder dog ikke om enighed. Prisen matcher slet ikke, hvad Lecce vil have for sin danske anfører.

Det er dog korrekt, at der er forhandlinger mellem klubberne.

Hvis klubberne bliver enige om en handel, og Morten Hjulmand skifter klub, vil det utvivlsomt skæppe godt i FC Københavns kasse, da han spillede ungdomsfodbold i mesterklubben, inden han tog skridtet videre til østrigsk fodbold.

Det var i 2019, at Admira Wacker hentede den 24-årige danske landsholdsspiller på en fri transfer fra U19-holdet i FC København, og to år senere så Lecce lyset i midtbanespilleren og købte ham ifølge Transfermarkt fri for 1.266.000 kroner.

Her to år senere igen vil Lecce tjene et beløb 120 gange så stort hjem på deres danske stjernespiller.