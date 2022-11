Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er førstehjælp på vej til den sårede nordjyske Superliga-klub AaB.

Snart lander der nemlig en stor forstærkning i den svært trængte klub, som højst overraskende befinder sig under nedrykningsstregen efter første halvdel af sæsonen.

B.T.'s transferpodcast Transfervinduet kunne onsdag fortælle, at AaB var i dialog med klubbens tidligere kaptajn Rasmus Thelander, og nu kan B.T. så afsløre, at parterne er blevet enige om en aftale, der løber tre år frem.

Den bomstærke midtstopper kommer til fra ungarske Ferencvaros, som han i sommer skiftede AaB ud med, og han havde egentlig kontrakt med den ungarske klub frem helt frem til sommeren 2025, men familiære årsager gør, at han har haft et ønske om at vende hjem til Superligaen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det passer helt perfekt for kriseramte AaB, der er i gang med en overlevelseskamp og nu kan gøre et uventet scoop.

Ifølge B.T.s oplysninger henter nordjyderne nemlig Thelander uden at skulle betale overgangssum til Ferencvaros, som i stedet sikrer sig en videresalgsklausul på Thelander.

Den ungarske klub har grundet situationen på hjemmefronten vist stor samarbejdsvillighed ved ikke at kræve en transfersum for Thelander, som klubben selv hentede på en fri transfer og dermed har haft en mindre økonomisk udgift på.

Forsvareren har torsdag aften gennemgået lægetjekket med den nordjyske klub, og nu er det et spørgsmål om underskrifter og tid, før handlen gøres officiel.

Thelander har indtil nu spillet 156 kampe og vundet The Double i AaB - men nu venter en helt anden kamp for at holde den traditionsrige klub i live i Superligaen.