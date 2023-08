Leopold Wahlstedt ender måske alligevel ikke i Brøndby.

B.T. kan afsløre, at den svenske målmand har fået interesse fra en ny klub, så han ikke er kommet til aftalt lægetjek i Danmark efter kampen mod Rosenborg søndag.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle han tirsdag eftermiddag have sat sig på et fly med kurs mod Danmark for at afslutte sin transfer til den danske Superliga-klub, men en ny klub har foreløbig forpurret skiftet.

B.T. har tidligere kunnet løfte sløret for enighed mellem Odd og Brøndby, der havde aftalt at handle spilleren for 5.625.000 kroner, og den svenske målmands personlige termer var på plads med Brøndby, så han kunne underskrive en fireårig aftale, men den er han foreløbig løbet fra.

Leopold Wahlstedt har i de seneste uger været jagtet af Brøndby, efter det glippede med at hente Lucas Lund i Viborg.

Svenskeren synes dog at have fået kolde fødder, og nu kan det være, at Brøndby igen skal på ny keeperjagt som afløser for Mads Hermansen.