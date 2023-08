Brøndbys store Superliga-trup bliver endelig tyndet lidt ud.

B.T. kan afsløre, at Marinus Larsen skifter til Horsens på en treårig aftale, når han mandag har bestået lægetjekket.

Marinus Larsens kontrakt med Brøndby stod til at udløbe om et halvt år, og klubberne har derfor fundet en løsning, hvor han skifter, uden at Horsens betaler en transfersum.

Til gengæld har klubben fra Vestegnen sikret sig procenter i et eventuelt videresalg, og Brøndby har også fået en tilbagekøbsklausul med i aftalen, såfremt Marinus Larsen igen skulle blive aktuel på Vestegnen.

Det 19-årige midtbanetalent blev for et år siden rykket op i Superliga-truppen fra Brøndby Masterclass, men det lykkedes ham ikke at få sin debut på førsteholdet.

Men at der løber blågult blod i årerne på ham, er der ingen tvivl om, for Marinus Larsen har spillet i Brøndby, siden han var blot otte år gammel.

DBU har også haft øje for det store talent, og han har således været en fast inventar af U19-landsholdet, ligesom han også har spillet for alle de yngre ungdomslandshold.

Første træningsdag i 1. divisionsklubben Horsens er allerede mandag, når formaliteterne er gået i orden denne morgen.