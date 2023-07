Splitten på den første Superliga-bombe i dette transfervindue er trukket.

For inden længe kan sidste sæsons Superliga-toer FC Nordsjælland offentliggøre, at klubben har købt Bundesliga-angriberen Marcus Ingvartsen.

Viaplay var første medie til at melde om den opsigtsvækkende transfer, men nu kan B.T. afsløre, hvad FC Nordsjælland har lagt på bordet for den 27-årige angriber.

FCN betaler ifølge B.T.s oplysninger lige over tre millioner euro for at købe Ingvartsen fri i tyske Mainz, hvor han har to år tilbage af kontrakten.

Det svarer til en købspris på et lille stykke over 22 millioner danske kroner.

På den måde spiller FC Nordsjælland alvorligt med musklerne inden den kommende sæson - og faktisk snupper man Ingvartsen for næsen af en af rivalerne i toppen af den danske liga, FC Midtjylland, der har været meldt i dialog med angriberen.

Skiftet hjem til den danske Superliga er noget overraskende, da Ingvartsen blandt andet har været inde omkring det danske landshold, ligesom han i den netop forgangne sæson nettede 12 gange for Mainz - uden dog at være fast mand.

I stedet for modstandere som Bayern München og Borussia Dortmund venter nu dansk Superliga-modstand og kampe om europæisk fodbold med FC Nordsjælland.

Skiftet til FC Nordsjælland er desuden et skifte tilbage til det sted, hvor Ingvartsen indledte sin professionelle karriere.

Farum-drengen nåede 76 kampe og 30 mål, inden han i 2017 blev solgt til belgiske Genk.