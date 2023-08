En kamp tilbage.

B.T. kan afsløre, at Sory Kaba torsdag tager afsked med MCH Arena, da han fredag rejser til Spanien for at blive ny spiller i Las Palmas.

Klubberne er enige om en transfer, så Segunda Division-klubben betaler 1,5 millioner euro, for, godt 11 millioner kroner, her og nu, mens der er en halv million euro bundet op på bonusser. Knap fire millioner kroner.

Sory Kaba har kun et år tilbage af sin kontrakt med FC Midtjylland, og et skifte har ligget i kortene denne sommer, hvor den danske klub også har hentet en ny targetman i Ghu-sung Cho.

28-årige Sory Kaba kom til FC Midtjylland fra Dijon i Frankrig i 2019 som en klar forstærkning, men han har aldrig formået at blive den stjernespiller, som han var tiltænkt.

I løbet af de fire år har han da også været udlejet et par gange, først til belgisk fodbold hos OH Leuven og i foråret til Cardiff i Championship.

Det sidste ophold viste sig at være rigtig godt, og han bankede otte mål ind i den næstbedste engelske række, så han denne sommer har tiltrukket sig en masse opmærksomhed.

Således har han i de seneste dage været rygtet kraftigt i forbindelse med et skifte til Birmingham, men som den spanske lokalavis La Provincia også skrev tirsdag, løber Las Palmas med angriberen.

Torsdag har kun en dag tilbage i Danmark. Den må DJ’en på MCH Arena næsten gribe til Conference League-kampen om aftenen mod Omonia Nicosia.