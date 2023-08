FC Midtjylland gør det igen. Efter succestransferen af Gue-sung Cho køber klubben nu hans landsmand Han-beom Lee.

B.T. kan afsløre, at Superliga-klubben betaler 11 millioner kroner for den sydkoreanske midterforsvarer og giver ham en fireårig aftale, når han søndag er landet i Danmark for at gennemgå lægetjek.

Ifølge B.T.s oplysninger er det den endelige pris, da der hverken er klausuler eller videresalg i aftalen med hans klub FC Seoul.

Første medie til at rapportere om en handel var hjemlandets Chosun.

Han-beom Lee er midterforsvarer - en position, som klubben har arbejdet hårdt på at styrke.

Senest har man budt fire millioner euro, 30 millioner kroner, på den slovenske profil fra Viking David Brekalo, men trods intens jagt i det norske lykkedes det ikke at nå til enighed som med Han-Beom Lee.

Den 21-årige sydkoreaner er 1.88 meter høj og en boldspillende midterforsvarer, som er tryg med bolden ved sine fødder og vil drive den fremad.

Han har i koreanske medier ikke lagt skjul på ønsket om at komme til Europa for at prøve talentet af på et højt niveau.

Det får han mulighed for i FC Midtjylland - med en landsmand at spille bolden op til.